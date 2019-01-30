بعد الإفراج عنه.. طليق روبي يتحدث عن تجربته في السجن

تحدث المخرج المصري سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي، عن تجربته الأخيرة بالسجن، قبل أن تفرج السلطات عنه، يوم الجمعة الماضي، بموجب عفو رئاسي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وعبّر سامح عبدالعزيز لـ”إرم نيوز”، عن سعادته لخروجه من السجن، وانقضاء الأزمة التي مر بها، قائلًا: “الحمد لله على التجربة التي مررت بها طوال الفترة الماضية.. لكنني أحتاج لراحة كي ألملم أوراقي”.

وبين المخرج المصري بأن “تجربة السجن كانت صعبة عليه بشريًا وأسريًا، ولهذا لن يرتبط بأي عمل فني خلال الفترة المقبلة”.

وكان المخرج المصري، يُنفذ عقوبة الحكم عليه بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وتزوج سامح من الفنانة روبي سرًا، ثم تم الإعلان عن زواجهما، قبل أن يصلا للطلاق، حيث أنجب منها ابنتهما “طيبة”.

يُذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبدالعزيز فيلم “سوق الجمعة”، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، ولم يحضر العرض الخاص به بسبب تواجده بالسجن، وكذلك مسلسل “أرض النفاق”، الذي لم يُكمل تصويره.