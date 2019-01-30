ميغان ماركل تخالف تقاليد القصر الملكي مجددًا (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن القرط المذهب الذي كانت ترتديه دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، في حفل عشاء رسمي، كان مستعارًا من صائغ صيني، وذلك بعد شهور من التعتيم من جانب القصر الملكي.

وكانت ماركل قد فاجأت متابعيها بمظهرها الجذاب خلال حفل استقبال استضافة جيوجي كونروتي رئيس فيجي، في أكتوبر الماضي، وارتدت ميغان أقراطًا ذهبية إلى جانب فستان بقيمة 1095 جنيهًا إسترلينيًا من ماركة “بوتاني” الشهيرة.

في ذلك الوقت، كان قصر “كنسينغتون” في لندن يقول فقط إن الأقراط “مستعارة” ولن يكشف عن أي شيء آخر، والآن كشف أحد الخبراء أن الأقراط متعددة المستويات، ويمكن أن تصل قيمتها إلى 500.000 جنيه إسترليني.

كما تم رصد مجموعة من المشاهير، بما في ذلك جنيفر لوبيز، كيت بيكنسيل، ريهانا، كريستينا هندريكس وحتى ميشيل أوباما وهم يرتدون مجوهرات من العلامة التجارية التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها.

ولا يرتدي عادة أفراد العائلة المالكة الذين يشاركون في ارتباطات رسمية، المجوهرات المستعارة من المصممين.

وتأسست بوتاني في العام 1977 من قبل الأخوين مانوج وموكش بوتاني من هونغ كونغ، ويعود أصل هذه الماركة إلى هونغ كونغ، وهي منتشرة في أمريكا والصين والشرق الأوسط وروسيا.