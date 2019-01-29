النجم العالمي شون بول يستعد لإحياء حفل غنائي بالسعودية

يستعد الفنان الجامايكي، شون بول، لإحياء حفل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة، ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، يوم الجمعة القادم.

ونشر حساب “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” عبر “تويتر” تغريدة للإعلان عن الحفل جاء فيها: “لأول مرة بالمملكة، الفنان العالمي شون بول ضمن فعاليات المنطقة الترفيهية المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف الجمعة ١ فبراير ١٠م”.

لأول مرة بالمملكة، الفنان العالمي ???? شون بول ???? ضمن فعاليات المنطقة الترفيهية المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف ???? الجمعة ١ فبراير

⏰ ١٠م سارع بشراء التذاكر من فروع فيرجن، أو عبر الموقعhttps://t.co/7KO5QF7bvW#السعودية_الدولية_للجولف

⁩⁦#KAEC pic.twitter.com/CVQGdX4Emy — #KAEC (@kaec_saudi) January 28, 2019

ويأتي حفل شون بول ضمن عدة حفلات غنائية، يحييها فنانون عالمون إلى جانب الفنانة اليمنية بلقيس، حيث سيحيي كل من الفنانين ماريا كاري وتييستو، حفلي يوم الخميس، بينما ستحيي الفنانة بلقيس وشون بول حفل الجمعة.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت سابقًا عبر حسابها في موقع “تويتر” عن عروض موسيقية ضمن فعاليات البطولة السعودية لمحترفي الجولف، بحضور نجوم عالميين.