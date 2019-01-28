الموديل السعودية عبير سندر تكشف ديانة وجنسية خطيبها

حسمت الموديل السعودية عبير سندر ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل بشأن ديانة خطيبها مدرب فنون القتال الأجنبي ليام أونيل، الذي أثير بمجرد إعلانها خبر الخطوبة.

وردت عبير على سؤال إحدى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، بشأن هذا الموضوع، موضحة أن خطيبها مسلم وبريطاني الجنسية.

وكانت سندر قد أعلنت عن خطوبتها لمدرب فنون القتال الأجنبي ليام أونيل، صاحب البشرة البيضاء والشعر الأشقر، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وسبق أن صرحت سندر في أكثر من لقاء وفيديو لها، أنها كانت دومًا تسمع كلمة “أنتِ جميلة لولا لون بشرتك”، وأكّدت أنها في فترة مراهقتها استخدمت كريمات تبييض البشرة، وكانت تحاول بشتى الطرق أن تغيّر لونها، إلى أنها شعرت بأنها بدأت تفقد هويتها وتحوّلت لشخص آخر.