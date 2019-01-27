ترامب يتجاهل زوجته في عيد زواجهما الرابع عشر

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجته في عيد زواجهما الرابع عشر الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، شاركت ميلانيا ترامب صورة لها وترامب في ذكرى مرور 14 عامًا على زواجهما، في 22 يناير الماضي، لكن الرئيس الأمريكي تجاهل هذه المناسبة على “تويتر”.

ومن المعروف أن ترامب يغرد بطريقة عشوائية عن أي شيء تقريبًا، لكنه فشل في ذكر زوجته ولو مرة واحدة على منصة التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي.

ومع ذلك، كتب ترامب 13 رسالة منفصلة في ذلك اليوم – لم يشر أي منها إلى زوجته ، السيدة الأولى.

بدأ ترامب في انتقاد الطالب نيك ساندمان، الذي كان يرتدي قبعة “جعل أمريكا العظمى مرة أخرى”، وكتب: “نيك ساندمان وطلاب المدرسة الثانوية في كوفينجتون، أصبحوا رمزًا للأخبار المزيفة”.

بعد دقائق من ذلك، ألقى باللوم على إغلاق الحكومة الأمريكية الجزئية لأعدائه الديمقراطيين.

وبعد مرور 13 دقيقة، استمر الرئيس في تصعيده المستمر منذ أسابيع حول الحاجة إلى جدار حدودي مع المكسيك، قائلاً: “بدون جدار، لا يمكن لبلدنا أن تكون لديها حدود أو أمن قومي”.

كما كتب تعليقًا عن منتدى دافوس وقام بتوجيه تهنئة إلى ماريانو ريفيرا على انتخابه في قاعة مشاهير البيسبول الوطنية” في وقت لاحق من المساء.