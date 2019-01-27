رانيا يوسف تتقدم ببلاغ رسمي ضد مروج “فيديو إباحي” نسِب إليها

تقدَّم المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة المصرية رانيا يوسف ببلاغ للنائب العام، ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إلى موكلته، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ “يوتيوب” يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي، على خلاف الحقيقة.

وتابع البلاغ، أن “المشتكية تتعرَّض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها”، مطالبًا بـ”القبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها”.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.

وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو إباحيًّا، قالوا إنه للفنانة المصرية رانيا يوسف، وانتشر كالنار في الهشيم، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرَّة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي والتي قادتها إلى ساحات المحاكم.