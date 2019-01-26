حفل ماجدة الرومي يستقطب نجوم الفن في العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

بدأ نجوم الفن في مصر، التوافد على العاصمة الإدارية الجديدة، لحضور حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الذي يقام بأحد الفنادق هناك.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورًا وفيديوهات للنجوم أثناء وصولهم لمقر الحفل، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتواجد ضمن الحضور، الفنانات يسرا ونبيلة عبيد ونيللي كريم ورجاء الجداوي ولطيفة بالإضافة إلى الفنان المصري خالد زكي وآخرين.

وتحظى حفلات الفنانة ماجدة الرومي باهتمام كبير من جانب النجوم في الوطن العربي، حيث سبق وأن تحوّلت حفلتها في السعودية منذ أسابيع إلى ما يشبه الاحتفاء بلبنان بعد أن حضره وفد كبير يضم سياسيين وفنانين لبنانيين معروفين.

وأحيت الرومي حفلها الأول في السعودية، على مسرح المرايا الجديد في محافظة العلا شمال المملكة، على هامش مهرجان “شتاء طنطورة” حضره كل من نجوى كرم وراغب علامة ووليد توفيق والإعلامي نيشان والفنانة نادين نجيم وغيرهم.