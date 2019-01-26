كبسة الضب.. فتاة سعودية تنفذ مقلبًا “مقززًا” بصديقاتها

وثقت طاهية سعودية شابة تدعى وديان، تنفيذها مقلبًا بعدد من صديقاتها، اللواتي زرنها لتناول طعام العشاء الذي طهته بنفسها، ورفضت الإفصاح لهن عما ستقدمه لهن، قائلة إنه سيكون “مفاجأة”.

وعبر حسابها في “إنستغرام”، نشرت مقطع فيديو قالت فيه: “اليوم عازمة صاحباتي عالعشا سألوني وديان شو راح تطبخي قلتلهم خلوها مفاجأة”.

وأضافت وديان: “حطبخلهم هذا الضب وحياكلوه من غير ما يعرفوا، دحين حسلخ الضب تمهيدًا لكبسة الضب اللي حسويلهم إياها”.

واستكملت الطاهية السعودية في مقطعها طريقة تحضير الضب قبل أن تحضر صديقاتها ويظهرن في المقطع خلال تناول الطعام.

وظهرت علامات الاستغراب على وجه صديقات وديان من طعم الأكل ونوعيته، قبل أن تصدمهن وديان بقولها: “هذا اللي أكلتوه ضب”.

وقالت إحدى المدعوات حين سألتها وديان عن طعم الأكل: “لذيذ ولكن شوي غريب”، فيما قالت أخرى: “هو سمك ولا دجاج تسلم يدك”.

وفور علم المدعوات بأن ما أكلنه “ضب”، ارتسمت علامات الصدمة على وجوههن، فيما قالت إحداهن: ” هذا الضب السحلية اللي يمشي ؟”، فيما أحست الأخرى بالغثيان والرغبة بالتقيؤ.

وقالت وديان في مقابلة متلفزة، إنها تعمل طاهية منذ 7 سنوات، وإنها تقوم بطبخ العديد من الأكلات الصعبة التي يطبخها الرجال، مثل مندي الحفرة وغيرها، مؤكدة أنها صورت العديد من المقاطع التي توثق قيامها بطبخ الوجبات وستقوم بنشرها لاحقًا.

وأكدت وديان أن الضب كان حقيقيًا، وأنها تبنته واشترته من حلقة الطيور في الطائف وهو ضب خاص “سبيشل” جبلي، وهو من الأنواع المميزة مقارنة بغيره من الأنواع، ويعتبر نوعًا “فخمًا”.

وتصف الشابة السعودية وديان نفسها عبر حسابها في “إنستغرام”، بأنها أشطر شيف وعاشقة للطبخ وناشطة اجتماعية وصاحبة عربة طعام دلع كرشتك.

ووجهت وديان شكرها لكل من ساهم في نشر المقطع وجعلها مشهورة، مؤكدة أن ذلك لم يكن هدفها الأساسي؛ لأنها تطهو منذ سنوات.