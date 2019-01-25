كما لو كانت حيةً.. أم كلثوم تحيي حفلًا جماهيريًا في السعودية (فيديو وصور)

انبهر حضور الحفل الفني الأسبوعي المقام على مسرح “المرايا” في مدينة العلا بالسعودية، مساء اليوم الجمعة، بحضور سيدة الغناء العربي، أم كلثوم، على المسرح الكبير من خلال الاستعانة بتقنية الهولوغرام، لتغني لهم أشهر أغانيها في مشهد وصف بأنه من الخيال.

وكان حضور الحفل يترقبون لحظة ظهور “كوكب الشرق” على المسرح، لتطل عليهم بالفعل فور انتهاء الموسيقى التمهيدية لأغنيتها الشهيرة، “ألف ليلة وليلة”، وتبدأ بأدائها على المسرح كما لو كانت على قيد الحياة.

وفور ظهور السيدة الأشهر في عالم الغناء العربي عبر الأجيال، بدأ التصفيق الحار للسيدة التي رحلت قبل أكثر من أربعة عقود، وعاد مجسمها للظهور مجددًا عبر التقنية الحديثة التي استعان المشرفون عليها بالفنانة المصرية صابرين لإنجاح التجربة.

والحفل المقام ضمن فعالية مهرجان “شتاء طنطورة” في السعودية، منقول على الهواء مباشرةً عبر عدة قنوات فضائية، ما أتاح لعدد كبير من عشاق “أم كلثوم” أو “الست” كما يحلو للبعض تسميتها، متابعة ظهورها الفريد والغريب أيضًا.

ووجد الحفل بجانب التفاعل اللافت من قبل الحاضرين له، تفاعلًا أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تم تداول مقاطع من حفل “أم كلثوم” بشكل واسع فيها، وسط تعليقات كثيرة قال أحد المدونين فيها إنه شعر بالقشعريرة في جسده لحظة ظهور المطربة الراحلة على المسرح.

وكأنها حية معنا لم تمت ؛تحيي مشاعرنا رغم أن الموت أخذ روحها وظل أبداع اغانيها في كل متحف موسيقي شتاء طنطورة -السعودية تضيء للمحبيي في العالم العربي لـ أم كلثوم. #ام_كلثوم_في_العلا pic.twitter.com/BRVCXdJ3sd — نورة شنار (@Norashanar) January 25, 2019

وبدت أم كلثوم بالفعل كما لو كانت حيةً على المسرح، وقد ارتدت فستانًا أحمر لتؤدي بجانب “ألف ليلة ولية” كلًا من أغانيها الشهيرة الأخرى: “أنت عمري”، “سيرة الحب”، “لسه فاكر”.

والهولوغرام، هي تقنية تصوير تجسيمي تعتمد على التقاط جزيئاتِ الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي (وأبعاده أيضًا في بعض الأحيان)، وأشهر الأمثلة على استخدام تلك التقنية، هو سلسلة أفلام حرب النجوم (Star Wars).

واستعانت “مجموعة MBC” و”NDP” للإنتاج، اللتان نظمتا الحفل، بالفنانة صابرين لتنفيذ المحاكاة الكمبيوترية التي استُخدمت في تصميم “الهولوغرام” وذلك عبر حركات الجسم والوجه، إذ تعد الفنانة المصرية أشهر من يتقن تلك المهمة؛ كونها أدت سابقًا دور “أم كلثوم” في المسلسل التلفزيوني الشهير عن حياة سيدة الغناء العربي.

وقبل ظهور أم كلثوم على المسرح، غنت الفنانة سناء جميل، وهي من عائلة الراحلة أم كلثوم، أغنية “أنساك”، وتبعها الفنان محمد الشرنوبي في أغانٍ أخرى للراحلة، قبل أن يُطل الموسيقار والملحن المخضرم فاروق سلامة، وهو العازف الوحيد الحي ممن عزف مع فرقة أم كلثوم أثناء حفلاتها، ليعزف بعض المقطوعات المنفردة من أغنياتها.

بأداء يفوق الوصف؛ الفنانة الشابة سناء نبيل تعيد للأذهان الأداء المذهل لأغنية أمل حياتي للراحلة أم كلثوم.#أم_كلثوم_في_العلا pic.twitter.com/L9CSoNTADq — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 25, 2019

ينطلق حفل #أم_كلثوم_في_العلا بتألق الفنان #محمد_الشرنوبي بأداء مذهل لأغنية كوكب الشرق "و دارت الأيام" pic.twitter.com/fW49ncbelv — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 25, 2019

يشارك في الحفل بعزف مقطوعات موسيقية عازف الأكورديون الشهير فاروق سلامة ، وهو آخر من بقي على قيد الحياة من فرقة أم كلثوم . #ام_كلثوم_في_العلا pic.twitter.com/fodsYXXO7F — عبدالإله المالكي (@abdul14067) January 25, 2019

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التقنية في تجسيد أم كلثوم على المسرح، لكن حفل السعودية قد يكون الأكبر على الإطلاق، وعلى مسرح كبير.

ويقام مهرجان “شتاء طنطورة” في نسخته الأولى بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، كأطول مهرجان سياحي يمتد على مدار سبعة أسابيع، في إطار سعي الرياض لتنشيط قطاعها السياحي وتنويع مصادر الدخل، بجانب انفتاح على الثقافة والفنون.