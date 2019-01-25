إطلاق مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء والطرب في المغرب العربي (فيديو)

للمرة الأولى في المغرب العربي، تقرر إطلاق برنامج مسابقة مواهب وغناء بإدارة لجنة تحكيم يرأسها المطرب العربي لطفي بوشناق.

ويراهن برنامج “نجم مغاربي”، على تسويق اللهجة المغاربية في العالم العربي، بحسب المدير التنفيذي فرحات محمد كروان.

وأوضح كروان أنّ هذا البرنامج الفني الأول من نوعه مغاربيًا، سيتولَّى مرافقة المتوَّج باللقب إنتاجًا وتسويقًا.

ومن جانب آخر، بيَّن المتحدث أن الهدف أيضًا يتمثل في إبراز المشترَك الثقافي بين شعوب المنطقة المغاربية، سعيًا إلى الوحدة الفنية كمدخل للبناء المغاربي المعطَّل بسبب خلافات الساسة.