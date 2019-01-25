“يحدث في غيابك”.. فيلم ينقل المخرج السوري سيف الدين سبيعي من التلفزيون إلى السينما (صور)

يتابع الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، تصوير الفيلم الروائي الطويل “يحدث في غيابك” للكاتب سامر محمد إسماعيل، في أول أعماله كمخرج سينمائي.

ويعالج الفيلم الوضع السوري الراهن، من خلال حكاية صحفي وطبيبة، ينتميان لبيئتين مختلفتين في مدينة حمص، تبدأ جدلية العلاقة بينهما من خلال عملية خطف رغبة في الانتقام. فيكونان في بيت شبه مهجور وسط حالة من الحطام والخطر والخوف، وفي تماس مع المستقبل المبهم، حيث تحمل لهما الأيام الكثير من المتغيرات الجذرية ليكوّنا معًا غدًا مختلفًا.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: يزن خليل، ربى زعرور من لبنان، نور الوزير، عبدالرحمن قويدر وغيرهم.

من جانب آخر، يتابع “سبيعي” أيضًا عمليات تصوير المسلسل التلفزيوني “ببساطة”، فكرة باسم ياخور وبطولته، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم: رنا شميس، محمد الأحمد، جرجس جبارة وغيرهم، وهو عمل كوميدي مؤلف من مجموعة لوحات كوميدية ناقدة.

ويواصل تقديم برنامجه الأسبوعي المباشر “كاش مع النجوم”، الذي يعرض على شاشة الفضائية السورية.