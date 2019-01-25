الفنانة بدرية طلبة: كنت كيم كردشيان قبل عملية تجميل خاطئة

كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة، للمرة الأولى، عن إجرائها جراحة تجميلية في “مؤخرتها”، واصفة هذه الخطوة بأنها “خطأ ارتكبته في حق نفسها”.

وقالت طلبة في مقابلة تلفزيونية، إن “هذه العملية التي أجرتها قبل 5 أعوام، تركت أثرًا لديها وأصبح لديها ديفوه”.

وأكدت أنها “كانت مثل الفنانة الشهيرة كيم كارداشيان، حيث كانت بطلة جمباز، وهذه المنطقة كانت تحتاج لشفط، والجميع استغرب هذا منها حيث يقوم البعض بملء هذه المنطقة وليس تفريغها”.

يُذكر أن آخر ظهور لبدرية طلبة، كان من خلال فيلم “الديزل” الذي أدى بطولته الفنان محمد رمضان، وظهرت كضيفة شرف بمشهد واحد لكنه كان مؤثرًا في طبيعة الأحداث.