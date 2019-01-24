الفنانة المصرية ريهام حجاج تكشف موعد زفافها

كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن موعد زفافها الرسمي من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وردت حجاج على استفسار أحد متابعيها، فيما إذا كانت ستقيم زفافًا، قائلة إنها ستفعل ذلك بعد انتهائها من التصوير.

وتواصل ريهام حجاج تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “كارمن”، الذي تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، ويشاركها بطولته كل من محمد كيلاني، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوي، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.

وأثارت الفنانة المصرية جدلًا واسعًا في الوسط الفني بعد نشر صورها مع “حلاوة”، وبرغم تأكيدها أنها لم تكن سببًا في إفساد علاقته مع “ياسمين”، إلا أنها تعرضت لحملة هجوم شرسة من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها “خطافة رجالة”، وهو ما اضطرها لتنشر ردًا مطولًا على صفحتها في “إنستغرام” ترد فيه على هذه الاتهامات، وتقول: “مفيش راجل بيتسرق”.