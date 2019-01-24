قرار قضائي ضد الفاشنيستا الكويتية “فينيسيا” بعد استغلالها عواطف ابنها للشهرة

أحالت إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بالكويت، بالتعاون مع جمعية حماية الطفل، الفاشنيستا فينيسيا، المعروفة باسم “أم ريان”، إلى النيابة العامة؛ بعد قيامها بتوثيق مقطع فيديو لردة فعل ابنها وهي تنقل له خبر وفاة والدتها (جدته).

وظهرت الفاشنيستا في مقطع فيديو تناقله نشطاء من إحدى حساباتها تويتر، محاولةً تمهيد الكلام لابنها حول وفاة جدته، قبل أن تذكر له الخبر؛ مما دفع الطفل إلى البكاء بشدة؛ متأثرًا من الخبر، لتتابع التصوير أثناء احتضانها له دون إيقاف التصوير حتى آخر لحظة.

لما تنعدم أخر ذرة إحساس

في البشر !

بغض النظر عن إنج لج خلق تصورين

في أصعب موقف ممكن يمر عليج في حياتج كلها!

هالطفل شنو ذنبا تقولينله هالخبر في هالطريقا المؤلما !!

والله وآنا بمكاني! حسيت ودي أدش التلفون وأحضنا علشان يسكت ????????

إستغفر الله .

pic.twitter.com/73xvpoTZ8j — السرآيه بنت بوناصر (@srraiaa) January 23, 2019

وأثار المقطع انتقادات حادة للفاشنيستا، التي اعتادت نشر يومياتها برفقة ابنها ريان عبر مواقع التواصل، إلا أنها لم تلق قبولًا هذه المرة؛ لحساسية الموقف المتمثل بوفاة والدتها، وتأثر الحفيد بهذا الخبر.

وطالب ناشطون بتدخل هيئات حماية الطفولة لمعاقبة الفاشنيستا على تصرفها؛ وهو ما دفع إلى الإبلاغ عنها، وإحالتها للنيابة، بحسب “القبس”.