ريهام حجاج تفاجئ الجميع وتكشف حقيقة علاقتها بياسمين عبدالعزيز (صورة)

كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عن حقيقة علاقتها بزميلتها في الوسط الفني ياسمين عبدالعزيز، بعد الضجة التي جرت مؤخرًا عقب نشر صورها في أحضان رجل الأعمال وزوجها محمد حلاوة، واتهامها بخطف زوج صديقتها.

وفي إطار رد حجاج على بعض تعليقات الجمهور عبر حسابها على “إنستغرام”، جاء الاستفسار الأصعب، الذي وجهته إليها ناشطة تدعى سماح حسن، والتي قالت: “يمكن مش أنتِ السبب في الطلاق ولا حاجة، بس بنستغرب من كونكم صحاب وتقبلي تتجوزي جوز صحبتك ع سنة الله ورسوله، المشكلة مش متجوز ولا مطلق المشكلة أنها صحبتك ويمكن تعملي عداوة وهي تتعب لأنكم صحاب وده إذا كنتو صحاب أصلا”.

لترد عليها ريهام بقولها: “والله يا سماح مش صحاب ولا عمرنا اتقابلنا أصلا”.

وكانت الفنانة المصرية ريهام حجاج قد فاجأت الوسط الفني والجمهور قبل أيام بصورها مع حلاوة، ورغم تأكيدها أكثر من مرة أنها لم تكن سببًا في إفساد علاقة حلاوة وياسمين، إلا أنها تعرضت لحملة هجوم شرسة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها “خطافة رجالة”، وهو ما اضطرها لنشر ردّ مطول عبر صفحتها على “إنستغرام” ترد فيه على هذه الاتهامات، وتقول: “مفيش راجل بيتسرق”.

وكانت حجاج، قد أكدت خلال تصريح خاص سابق لـ “إرم نيوز”، زواجها رسميًا من حلاوة، وأن زوجها هو من قام بنشر الصور التي انتشرت لها برفقته، ليعلن من خلالها علاقتهما الرسمية.