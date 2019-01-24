الفضائح تلاحق مشاهير هوليوود.. مخرج بارز متهم باغتصاب 4 قصّر

تتالت الفضائح الجنسية لمشاهير “هوليوود“، التي بدأت من فضيحة المنتج هارفي واينشتاين، وصولًا إلى الممثل كيفن سبيسي، فيما طالت لاحقًا المخرج الأمريكي “برايان سينغر”.

واتهم 4 رجال بالغين “برايان سينغر” 53 عامًا، مخرج فيلمي بوهيميان رابسودي وإكس مين، باغتصابهم في التسعينيات وهم قصّر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف فيكتور فالدوفينوس، وهو أحد ضحايا المخرج الشهير أنه كان يبلغ من العمر 13 عامًا عندما اعتدى عليه “برايان” أثناء العمل كومبارس في فيلم “أبت بيوبل”.

وادعى آخر أن “برايان” مارس الجنس معه عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، بينما قال رجل ثالث إنه كان في السابعة عشرة عندما بدأ ممارسة الجنس مع المخرج.

وزعم الضحية الرابعة، أنه كان يمارس الجنس الفموي مع المخرج المنحرف عندما كان عمره 17 أو 18 سنة، لكن “برايان سينغر” نفى كل تلك المزاعم، ورفض تلك الاتهامات الموجهة إليه.