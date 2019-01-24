أبطال “نادي الرجال السّري” يكشفون أعمالهم الفنية المقبلة (فيديو)

كشف عدد من نجوم الفن عن جديد أعمالهم التي يعكفون على التحضير لها، والمقرر عرضها قريبًا فضلًا عن باقة الأعمال الدرامية خلال رمضان المقبل 2019، وذلك على هامش مشاركتهم في العرض الخاص لفيلم “نادي الرجال السّري” بطولة كريم عبدالعزيز، ونسرين طافش.

وقال الفنان كريم عبد العزيز إن فيلمه الجديد “نادي الرجال السّري” لا يهدف لإفشال العلاقات الزوجية، لكنّه يلامس العلاقات الزوجية، مشيرًا إلى أنّ سبب ابتعاده عن السينما خلال السنوات الماضية لأنه أجَّل مشروعين، لكنه تابع:”لن تُكرر هذه التجربة مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنّ طرح الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” سيكون خلال الصيف 2019.

ويجسّد كريم عبد العزيز، شخصية رجل “بتاع ستات”، يُدعى أدهم، وهو طبيب أسنان مشهور يعاني من خلافات أسرية تتسبب فيها زوجته، ما يجعله يملّ من هذه الحياة فيذهب إلى طبيب نفسي، وخلال أحداث العمل يتعرَّض كريم عبدالعزيز، لصدمة تقلب حياته فيؤسس ناديًا للرجال من أجل الترويج لخيانة الزوجات دون علمهن.

إدوارد

قال الفنان المصري إدوارد فؤاد إنّه سيشارك في 3 مسلسلات خلال رمضان 2019، هي:”ولد الغلابة” مع الفنان أحمد السقا، و”حكايتي” مع ياسمين صبري، و”علامة استفهام” مع محمد رجب، مشيرًا إلى أنّه يؤدي دور صعيدي لأول مرة.

إيناس مكي

قالت الفنانة إيناس مكي إنّها لن تُكرر غيابها عن السينما بعدما ابتعدت عنها 7 سنوات، لافتة إلى أنّها تركز حاليًا في فيلم “الصفقة” المقرر عرضه قريبًا.

وعن تعاونها مع شقيقها أحمد مكي، قالت إن علاقتهما الأسرية مقدمة على التمثيل، لكن “إذا صادفها دور يناسبها لن تتردد”، مشددة على أنها تفضل الأعمال الكوميدية.

جمال سليمان

أكد الفنان السوري جمال سليمان الانتهاء من الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”، والذي من المقرر عرضه قريبًا، لافتًا إلى أنّ السيناريست مجدي صابر انتهى من كتابة الجزء الثالث للمسلسل نفسه، وسيبدأ تصويره بعد بدء عرض الجزء الثاني مباشرة.

أيمن وتار

قال الفنان الشاب أيمن وتار، إنّ مشاركته في فيلم “نادي الرجال السّري” بطولة كريم عبدالعزيز، هي ثالث مشاركة له في فيلم سينمائي، لكنّه أشار إلى تفضيله الكتابة أكثر من التمثيل، وتقديم البرامج التلفزيونية، حيث يعكف حاليًا على كتابة مسلسل، وسيبدأ التصوير قريبًا.