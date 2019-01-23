وفاة المخرج اللبناني جورج نصر عن 92 عامًا‎

المصدر: ا ف ب

توفي، اليوم الأربعاء، المخرج جورج نصر الذي يعتبر أب السينما اللبنانية عن 92 عامًا، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني الرسمية.

وكان فيلمه “إلى أين؟”، الذي يتناول معاناة اللبنانيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة والبرازيل، أول فيلم لبناني يشارك في مهرجان كان الدولي العام 1957.

ولد جورج نصر العام 1927 في طرابلس في شمال لبنان، حيث سيوارى الثرى هناك، غدًا الخميس.

وبدأ دراسة الهندسة المعمارية بالمراسلة مع جامعة في شيكاغو قبل أن ينتقل العام 1948 إلى الولايات المتحدة، حيث تحول إلى دراسة السينما في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس وتخرج منها العام 1954. وتابع تدريبًا بين هوليوود وفرنسا.

وعاد إلى لبنان في العام 1955، حيث باشر إنجاز الأفلام.

وقال عنه الناقد السينمائي اللبناني إميل شاهين: “كان جورج نصر من رواد السينما اللبنانية في الخمسينات والستينات. ويعتبر أب السينما اللبنانية”، مضيفًا: “كان مخرجًا مهمًا جدًا (..)، لكن أفلامه كانت قليلة نسبة إلى أهميته”.

وكانت لجورج نصر مشاركة أخرى في مهرجان كان العام 1962، مع فيلم “الغريب الصغير” باللغة الفرنسية.

وبعد ستين سنة على عرض “إلى أين؟” في كان، عاد نصر إلى المهرجان العام 2017 في دورته السبعين، لعرض نسخة مرممة عن الفيلم الذي بات من بين كلاسيكيات كان.

ومن أفلامه أيضًا: “المطلوب رجل واحد” (1973).

وخاض نصر أيضًا مجال الإعلانات والأفلام الوثائقية. وهو درّس الإخراج السينمائي في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (البا) في بيروت.

وتحدث نصر في العام 2018 خلال حفل تكريم له في بيروت عن الشغف في السينما، قائلًا: إن “السينما مأساة وتعب وروح طويلة وحب، ويجب أن تسري السينما في أصغر عرق بالجسم فيكم، إذا لم تكن كذلك لا تعملوا في السينما”.

وقد أبدى مستخدمون كثر لوسائل التواصل الاجتماعي في لبنان حزنهم لوفاة جورج نصر، الذي وصف بأنه “الأب الشرعي للسينما اللبنانية”.

وجاء في تغريدة عبر “تويتر”: “وداعًا جورج نصر رائد السينما اللبنانية… إلى أين؟.. سيبقى الفيلم النبع الذي ارتوى من مائه أجيال”.