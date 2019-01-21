بعد الفيديو “الإباحي” المزعوم.. المخرج خالد يوسف: أتعرض لحملة تشويه

طالب المخرج المصري خالد يوسف، الجهات الأمنية بالتحقيق والقبض على المتورطين بما وصفها “حملة ممنهجة وممولة” لتشويه سمعته بكل السبل، منذ دخوله برلمان بلاده.

وجاءت مطالبة يوسف على خلفية تسريب مقطع فيديو إباحي زعم البعض أنه متواجد فيه بصحبة الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

وعانى يوسف خلال الفترة الماضية من أزمة تسريب صور له على مواقع التواصل الاجتماعي مع الكاتبة ياسمين الخطيب، وتبين أنهما كانا متزوجين.

وكتب يوسف عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد #ثورة_25يناير، التي كانت موجتها الأعظم في 30 يونيو، ويشرفني أن أكون واحدًا من المشاركين في هاتين الموجتين، ويعتبرني البعض واحدًا من رموزها الواجب تشويههم”.

وأضاف: “وبالفعل تأتي هذه الذكرى في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، لأنني أؤمن بأننا دولة قانون”.

وتابع المخرج المصري بالقول:” أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عن من هم الذين يقومون بنشر وتداول هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم”.