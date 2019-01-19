بالفيديو.. شمس الكويتية تثير استياء جمهورها برقصها المثير بـ”فستان جريء”

أثارت الفنانة شمس الكويتية استياء متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتدائها فستانًا مثيرًا يكشف عن أجزاء من جسدها وتقديمها لوصلة رقص في أحد الأعراس.

وأعرب عدد كبير من متابعيها عن غضبهم الشديد من تصرفها، معتبرين أن مثل هذه الملابس المثيرة والرقص لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع العربي، فضلًا عن أن البعض أكد أن هذا الفستان لا يتناسب مع جسمها تمامًا ويبرز عيوبه.

وسخر أحد متابعيها من فستانها، قائلًا: “مسكينة ارتفعت البطانة وش فيكم”، في إشارة منه إلى التبرير الذي سبق وأن قالته الفنانة المصرية رانيا يوسف بعد الهجوم الذي تعرضت لها بسبب فستانها المثير.

وقال آخر: “واضح إنها بالغصب لابسة الفستان مسوي لها طبقه من الخصر.. يا خسارة النحت والشد بس لازم تغير الدكتور ما ظبط معها ما دري ليش تحب ترخص نفسها وهي تتكلم عن عزة النفس”.

ووافقته الرأي ناشطة أخرى قائلة: “يرزقني ثقتها يوم تلبس هاللبس وهي مترهلة وتعطي دروس ثقافة ودين”.

واتهمها إحدى متابعيها بالكذب، معلقًا: “لا عرس ولا غيره كذابة مستأجرة القاعة لها ولفرقتها وقاصدة تثير الجدل بهالفستان”.

وسبق وأن رفضت الفنانة شمس الكويتية، الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة كليب أغنيتها الجديدة “ابن الـ”.

وكتبت شمس تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردت خلالها على منتقديها قائلة: “يا جماعة ترى فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب”.

وكانت شمس قد ظهرت في بداية كليب “ابن الـ”، مرتدية قميص نوم، فضلًا عن قيامها بإيحاءات اعتبرها الجمهور إغراء واضحًا، لا يليق بها كفنانة تنتمي للخليج والوطن العربي، ووصفوا الفيديو بـ”الانحلال”.