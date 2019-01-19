آخر ملوك مصر يحتفل بعقد قران ابنته الأميرة فوزية على مواطن فرنسي (صور)

احتفل الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، مساء السبت، بعقد قران كريمته الأميرة فوزية، على الفرنسي سيلفيان هونودو.

وجرى الاحتفال في منزل الملك بمدينة جنيف السويسرية، بحضور عدد من أفراد وأصدقاء العائلتين.

وتميز حفل عقد القران ببساطته، حيث اقتصر الحضور على بعض أفراد العائلة المالكة وعائلة الزوج والأصدقاء المقربين، منهم الأميرة ياسمين كريمة الأميرة فريال، وزوجها علي شعراوى، محمد علي وفخر الدين شقيقا العروس، وأحفاد الأميرة فائقة، وحفيد الأميرة فوقية نجلة الملك فؤاد من الأميرة شويكار.

ونشرت الصفحة الرسمية للملك فاروق الأول، على “فيس بوك” وإنستغرام” مجموعة صور من الحفل.

وولدت الأميرة فوزية في مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، 12 فبراير عام 1982، أي أن عمرها يقترب من الـ37 عامًا.

وجدها لوالدها هو الملك فاروق الأول، آخر ملوك مصر فعليًا قبل ثورة يوليو عام 1952، والذي تنازل لابنه عن عرش مصر بعد الثورة، إلا أن الملك أحمد فؤاد لم يجلس على كرسي العرش، نظرًا لأنه كان في سن الطفولة وقت قيام الثورة، وتم إنشاء مجلس للوصاية على العرش قبل إعلان الجمهورية في 18 يونيو عام 1953.

أما جدتها لوالدتها فهي الملكة ناريمان، وهي الزوجة الثانية للملك فاروق بعد طلاقه من الملكة فريدة، وأمها هي دومينيك فرانس بيكار، والتي أطلقت على نفسها اسم “فضيلة” بعد زواجها من الملك أحمد فؤاد الثاني.

ولدى الأميرة فوزية شقيقان، هما محمد علي الذي ولد في القاهرة عام 1979، وفخر الدين، الذي ولد في الدار البيضاء بالمغرب عام 1987.