أول تعليق من ريهام حجاج بعد صورها وهي في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز

انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور جمعت الفنانة المصرية ريهام حجاج، برجل الأعمال محمد حلاوة، وأكد البعض بأن هذه الصور أكبر دليل على زواجهما، فيما تساءل البعض الآخر عن زواجهما أم لا.

وأكدت ريهام، في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”، زواجها رسميًا، من رجل الأعمال محمد حلاوة، منذ أيام، وذلك في أول اعتراف لها بعد انتشار الأنباء بزواجهما مؤخرًا.

وعن الصور التي انتشرت لها برفقة محمد حلاوة، أوضحت الفنانة المصرية، أن زوجها هو من قام بنشرها ليعلن من خلالها عن علاقتهما الرسمية، على الرغم من أن الصور لم تخرج في البداية من أي صفحات خاصة بحلاوة.

ويظهر في الصور المنتشرة، ريهام حجاج، ومحمد حلاوة خلال التقاطهما “سيلفي” وخلفهما برج إيفل، بما يشير إلى أنهما ربما يقضيان شهر العسل في العاصمة الفرنسية باريس.

يأتي هذا في الوقت الذي لاتزال فيه الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على ذمة زوجها محمد حلاوة، حيث كشفت مصادر لإرم نيوز في وقت سابق أن ياسمين لا تزال على ذمة “حلاوة”، ولم يصل الأمر للطلاق رسميًا حتى الآن رغم إعلان الانفصال.

وأشارت المصادر إلى أن هناك انفصالًا قائمًا بينهما، حيث يعيش كل منهما في مكان سكن بعيد عن الآخر، وإن كانت هناك محاولات للصلح من أجل أولادهما.

هذا ويُعرض لريهام حجاج حاليًا مسلسل “كارمن”، من بطولتها المطلقة وقام بإنتاج المسلسل، محمد حلاوة، عقب زواجه منها.

يُذكر أن محمد نبيل حلاوة، رجل أعمال مصري متخصص في الصناعات الغذائية من منتجات ألبان وعصائر، ويملك شركات خاصة بالمشروعات السياحية والترفيهية.