الفنانة الكويتية انتصار الشراح تكشف حقيقة تفكيرها في خلع الحجاب (فيديو)

قالت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إنها كانت تفكر مؤخرًا في خلع الحجاب، ولكنها استغفرت الله ولم تقدم على هذه الخطوة، متعجبة من السيدات وخاصة المشاهير اللواتي يرتدين الحجاب ويصلن لمرحلة الرزانة ثم يتراجعن بعدها.

وأضافت، في مقابلة ببرنامج “الطائرة” مع الإعلامي صالح الراشد، أنها قررت ارتداء الحجاب بعد مشاهدتها حلقة من برنامج “قبل أن تحاسبوا” عن بر الوالدين، مشيرة إلى أن زوجها فوجئ بقرارها القاطع.

ورفضت انتصار الشراح فكرة شراء النجوم لطائرات خاصة، مؤكدة أنه من حقهم شراء ما يريدون طالما يملكون الأموال ويريدون التمتع بها، ولكن يجب ألا يدعون الفقر بعدها.

وقالت إنه لا يوجد أجمل من الركوب مع الناس والاختلاط بهم لأن الجميع سواسية ومخلوقين من تراب، مؤكدة أن من يقوم بشراء طائرة خاصة حتى يشعر بالتميز عن الآخرين فإنه يعاني من “نقص”.

وقالت الشراح إنها غير راضية عن الأجر الذي تحصل عليه في الوقت الحالي، لأنه لا يتناسب مع خبرتها الفنية الكبيرة وعدد سنوات عملها، مشيرة إلى أن المنتجين يقولون لها إن السبب وراء ذلك أنه ليس لديها عدد كبير من المتابعين على الشوشال ميديا، ولا تمتلك صفحات مثل باقي النجوم، مضيفة أنها لا تحب مواقع التواصل.