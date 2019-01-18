عقب إعلانه الترويجي.. أقنعة حمد قلم تلاقي تفاعلًا واسعًا في الكويت‎

لاقت “أقنعة” الإعلامي الكويتي حمد قلم، تفاعلًا واسعًا في البلاد، عقب استخدامها في إعلان ترويجي لبرنامجه المقبل (مع حمد شو)، حيث حققت تسويقًا مميزًا للبرنامج قبل عرضه، لاستخدامه أسلوبًا ترويجيًا حديثًا أثار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لأيام.

وعقب إثارة “ارتداء الأقنعة” للاستغراب في المجتمع الكويتي، ووصفها بـ “الظاهرة الغريبة”، باتت فكرة تسويقية ملائمة وُصفت بـ “المبدعة” لقدرتها على إيصال رسالتها إلى المجتمع بطريقة مباشرة، وسلِسة، وغير تقليدية.

وتحت عبارات الشكر والاعتزاز بفكرة الإعلامي الشاب، أشاد نشطاء بالخطوة التي أقدم عليها الإعلامي قلم، بعد أن أوضح مقصده من ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، وعرض الإعلان الخاص ببرنامجه المرتقب في شهر شباط/ فبراير المقبل.

وفيما حمل الإعلان التسويقي عنوان (خلك نفسك) المتوافق مع فكرة الأقنعة، كتبت الفاشنيستا دانا الطويرش:”إيْ، أنا عنصـرية بـأنّ الشعب الكويتي شعب “كرييتڤ”، ويخلق من الأشياء البسيطة شيئًا اسمه “هبّة” ودراسته الماركتنق، والإعلام، والميديـا، مينونة، وفنـانة، ودائمًا دعاياتنـا فيها رنّة عالية ..إيْ، هذا جيل الشباب شغلنـا بالهم، كلنا خلال يومين بـقناع علشان نوصل فكرة إنه برنامج حمد قلم قريبًا على الشاشة #القناع”.

اي انا عنصـريه بـان الشعب الكويتي شعب كرييتڤ ويخلق من الاشياء البسيطة شي اسمه "هبّة" ودراستهم الماركتنق والاعلام والميديـا مينونه وفنـانه ودايما دعاياتنـا فيها رنّة عاليه ..اي هذا جيل الشباب شغلنـا بالهم كلنا يومين بـ قناع علشان نوصل فكره انه برنامج حمد قلم قريب عالشاشه #القناع — ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) January 18, 2019

وعلّقت الكاتبة والناشطة أروى الوقيان:”إعلان ذكي، و تفكير خارج الصندوق، مبدع يا حمد كالعادة، أنت و طاقم العمل، واعتبر هذا أقوى إعلان شفته في حياتي لبرنامج”.

اعلان ذكي و تفكير خارج الصندوق، مبدع يا حمد كالعادة! أنت و طاقم العمل،و اعتبره هذا اقوى اعلان شفته بحياتي لبرنامج ???????????????????????? https://t.co/rLc7vW9fwB — أروى الوقيان (@roooowy) January 18, 2019

وبدوره قال الكاتب فالح بن حجري:”برافو والله لصاحب الفكرة، عرف يستغل إدمان “نيكوتين الفضول” في المجتمع، ونجح بتسويق برنامجه، وراح يحصد مشاهدة كبيرة، وبالنسبة للأصدقاء الممتعضين، أذكّركم أن ملصقات الرعب على السجائر لم تنفع يومًا في التخفيف من التدخين… فدخن يا مجتمع وأنت ساكت”.

برافو والله لصاحب الفكرة ، عرف يستغل ادمان "نيكوتين الفضول" في المجتمع ونجح في تسويق برنامجه وراح يحصد مشاهدة كبيرة ، وبالنسبة للأصدقاء الممتعضين أذكركم ان لصقات الرعب على السجائر لم تنفع يوما في التخفيف منها ً …فدخن يا مجتمع وأنت ساكت pic.twitter.com/idvm5KDUjG — فالح بن حجري (@Bin_7egri) January 18, 2019

ورحبت المدوِّنة مريم اليحيى بفكرة حمد التسويقية، معلقةً:”برافو حمد قلم .. التسويق للبرنامج والأغنية التي نزلت أشياء لازم تُدرَّس في علم التسويق”.

برافو حمد قلم .. التسويق للبرنامج والأغنية اللي نزلت

أشياء لازم تُدرس في علم التسويق ???????????????? — مريم اليحيى ♑️ (@m_alyahya87) January 18, 2019

وكان الإعلامي الشاب قد كشف أنه وراء فكرة “ارتداء الأقنعة” التي غزت الشوارع والأماكن العامة مؤخرًا، عقب استدعائه من قِبل وزارة الداخلية للتحقيق معه على خلفية الموضوع، بعد تسليط الضوء عليه من قِبل وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء استخدام “القناع” كرمز للتعبير عن حقيقة بعض الناس الذين يخفون شخصياتهم خلف أقنعة، وهي رسالة للمجتمع لخلع الأقنعة، والبقاء على طبيعته، وفق ما أوضحه الإعلامي لبرنامجه (مع حمد شو) الذي سيُعرض على قناة “الراي” المحلية.

ويعتبر “حمد قلم” من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ومن الشخصيات المؤثرة في الشباب، وبدأ مسيرته على مواقع التواصل منذ العام 2011، إضافة إلى عمله كمقدم في تلفزيون الرأي لبرنامجه الشهير (مع حمد شو).