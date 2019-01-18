تهافت 80 امرأة على الفنان التركي “بوراك” في الكويت يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان التركي “أوزجفيت بوراك”، وهو وسط عدد كبير من النساء في الكويت، وقد تحلقن حوله وتهافتن لالتقاط الصور معه، جدلًا واسعًا بين ناشطين.

وكان الفنان التركي قد توجه إلى الكويت في 15 يناير/كانون الثاني، بعد أن تمت دعوته لتكريمه إلى جانب عدد من نجوم الفن.

وبعد حلول “بوراك” ضيفًا على الكويت، تمت دعوته لحفل عشاء ضخم – قيل إنه ضم 80 امرأة فقط – الأمر الذي تسبب بغضب واسع بين ناشطين، خاصة مع مظهر النساء اللواتي ظهرن وهن يتدافعن للوقوف بجانب الفنان التركي والتقاط الصور معه.

كما حرصت الفنانة اللبنانية سارة الهاني بدورها -وهي قريبة منظمة الحفل لينا الهاني- على البقاء إلى جوار “بوراك” طوال الوقت، في حفل العشاء، ملتقطة معه مختلف الصور ومقاطع الفيديو.

وقال الصحافي “بدر العنزي” عبر حسابه في “تويتر”، تعليقًا على المقطع المتداول: “وصل الممثل الترکی بوراك إلی #الکویت لیتناول العشا مع 80 امرأة من الطبقة المخملية.. يتداول الحديث و التقاط الصور مع معجباته حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل !! يتقاضى 50 الف دولار لهذه السهرة!”.

بوراك اوزتشيفيت الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الشرق الاوسط، حضر عشاءً خاصاً في الكويت بناءاً من دعوة فاخرة من علامة تجارية في فندق فور سيزونز، وتناول بوراك وجبة العشاء مع ( 80 إمرأة غنية )???? pic.twitter.com/62dGOLBrhw — واي غميييضه (@H_almuhessin) January 18, 2019

وهاجم حساب يحمل اسم “هنا الكويت” ما ظهر في مقطع الفيديو، بقوله: “80 سيدة من الكويت بروحهم يصورون من الخشف بوراك ودافعيله 20 الف كويتي وأصغر وحده فيهم عمرها 30 .. طيح الله حظكن يا نعول المجتمع أي سيدات مجتمع.. زمن خايس والله”.

بوراك حضر الكويت علشان عشاء عمل بصور اعلان لماركة والثمانين امراه الشركة دعتهم لان لهم شغل مع نفس الشركة — Sheikha Rasheed (@sheikha197) January 17, 2019

وتساءل مغرد يدعى “العنزي” بدوره: “ما أكملت المقطع لكن عندي تساؤل لكل من يتصور مع شخص مشهور او مشهوره ألا تستحي من نفسك وانت تلتقط الصور؟! ألا تشعر بأن كبرياءك خُدش وأنت تصور مع ساذج أو ساذجه ناهيك عن قمة التخلف بالمقطع سيدات وهكذا!! تعبت من الانتقاد، يبدو أني لا أصلح في هذا المجتمع”.

وعلق “نواف الشليهم”: “عيب وربي عيب قلة حيا ،ربي دخيلك”.

ووصل الفنان التركي أوزجفيت بوراك إلى الكويت بمفرده ولم يصطحب زوجته الفنانة فهرية، بدعوى حملها.