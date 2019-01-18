تشييع جثمان الفنان سعيد عبدالغني لمثواه الأخير (صور)

شيّع المصريون، اليوم الجمعة، جثمان الفنان سعيد عبدالغني، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد رحلة طويلة مع المرض، وذلك وسط غياب تام لنجوم الفن.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل بمسجد الصديق الكائن بمساكن الشيراتون في القاهرة، وتم دفنه في مقابر الأسرة بمنطقة العاشر من رمضان.

واقتصر الحضور على الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، والفنان كمال أبو رية والمطرب أحمد زكريا وعدد من المقربين، الذين حضروا لمواساة ابنه الفنان أحمد سعيد عبدالغني.

واكتفى عدد من نجوم الفن بنعي الفنان الراحل عبر مواقع التواصل، حيث كتبت “ندى بسيوني” عبر صفحتها الرسمية بـ”بتويتر” قائلة: “البقاء لله في وفاة الفنان سعيد عبدالغني”، ودعت له بالرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

ونعى الأب “بطرس دانيال” رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان سعيد عبدالغني، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، قائلًا: “نقدِّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان والكاتب المثقف سعيد عبدالغني الراقي والمهذّب، طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه”.

وبدوره، شارك الفنان “أمير كرارة”، في نعي الراحل، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان القدير سعيد عبدالغني في ذمة الله”.

أما المخرج خالد يوسف فحرص على وداع الفنان الراحل بقوله: “وداعًا للفنان القدير سعيد عبدالغني، اللهم تغمده برحمتك وأدخله فسيح جناتك”.

وكان الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني، قد أعلن عن وفاة والده الفنان سعيد عبدالغني، داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة المصرية بالقاهرة، عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

وعانى الفنان الراحل في أواخر أيامه من التهاب رئوي حاد أدخله العناية المركزة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي لفترة تجاوزت الشهر والنصف، حتى رحيله.

يُذكر أن الفنان سعيد عبدالغني، وُلد يوم 23 يناير عام 1938 في قرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بالقاهرة، وتزوج من شقيقة الفنانة القديرة زهرة العلا، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب الفنان أحمد سعيد عبدالغني.