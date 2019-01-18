رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل “حمام السباحة” (صور)

على الرغم من تحدي الـ10 سنوات الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حول كيف تغير شكلك، يبدو أن موجات البرد كانت أجدر بالتحدي بالنسبة للفنانة المصرية رانيا يوسف.

وأطلت الفنانة المصرية، على جمهورها بصور لم يشاهدوها بها من قبل، لفتت انتباه الجميع، أخذت ضمن جلسة تصوير داخل المسبح في تحد واضح لموجة الطقس البارد والتقلبات الجوية.

وعلقت رانيا على صورها الجريئة، قائلة عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: “هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد”.

إطلالة رانيا يوسف الجريئة أثارت جدلًا وانتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فقال أحد متابعيها: “قصدك تحدي جمهورك بتقرفيهم أكثر بالتعري هي الوحدة من تكبر تتعرى حتى تجذب الأنظار”، وقالت فاطمة: “هو إنتي في إيه.. كل شوية قلع وبطانة”، وعلق آخر: “أول القلع.. أيهما أقرب”.

واعتادت “يوسف” إثارة الكثير من الجدل مؤخرًا، والتي بدأتها بأزمتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب فستانها الجريء الذي كان يشبه “المايوه”.