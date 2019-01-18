وفاة الفنان المصري سعيد عبدالغني

تُوفي منذ قليل، الفنان المصري سعيد عبدالغني، داخل مستشفى الجلاء العسكري بمنطقة التجمع الخامس، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، خبر الوفاة، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، معلنًا أن تشييع الجثمان سيتم من مسجد الصديق، في منطقة الشيراتون بمصر الجديدة بعد صلاة الجمعة.

وكان نقيب الممثلين في مصر قد كشف، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان سعيد عبدالغني قبل الوفاة، إذ كان يتلقى العلاج بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، منذ عدة أيام.

وولد الفنان سعيد عبدالغني في القاهرة 23 يناير العام 1938، وأنهى تعليمه الأساسي والتحق بكلية الحقوق، وكان يدرس ويمثل في فريق مسرح الكلية، ويعمل صحفيًا في قسم الحوادث بجريدة الأهرام.

وآخر أعمال عبدالغني الفنية مسلسل “ولاد السيدة”، العام 2015 للمخرج هاني إسماعيل، وتأليف مجدي الإبياري، ومن إنتاج شركة صوت القاهرة.