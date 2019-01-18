حكم جديد بحبس الفنان المصري أحمد عبدالله محمود بتهمة “خيانة الأمانة”

قضت محكمة مصرية بالحبس عامين مع الشغل ضد الفنان أحمد عبدالله محمود، لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة.

واتهمت الفنانة السورية زوجها بخيانة الأمانة “إيصال أمانة” بقيمة 250 ألف جنيه (15ألف دولار).

وقال عاصم قنديل، محامي سارة نخلة في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن “الدعوى القضائية أقيمت منذ شهور ضد الفنان المصري بعد ارتكابه جريمة خيانة الأمانة”.

ويأتي هذا الحكم بعد حكم آخر سابق حصلت عليه الفنانة السورية ضد زوجها بحبسه 3 أشهر في قضية الاعتداء عليها وضربها في أحد الشوارع المجاورة لمسكنهما في منطقة أكتوبر، حيث صدر الحكم من محكمة الدقي بمحافظة الجيزة.

يذكر أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر الإثنين الماضي حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة باستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة 27 فبراير المقبل.

وحصلت سارة على لقب ملكة جمال سوريا عام 2015، ثم دخلت عالم الفن وتقديم البرامج، في حين اشتهر نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، بالعديد من الأدوار في الدراما، أبرزها مسلسلات “الأسطورة” و”طايع” و”فوق السحاب”.