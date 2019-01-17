حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله محمود لاعتدائه على زوجته سارة نخلة‎

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود 3 أشهر في واقعة اعتدائه على زوجته الفنانة السورية سارة نخلة .

وقال عاصم قنديل المحامي، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن موكلته حصلت على الحكم القضائي من محكمة الدقي بعد اتهامها زوجها بالاعتداء عليها في أحد شوارع منطقة أكتوبر بالقاهرة حيث مقر سكنهما.

وأوضح محامي الفنانة السورية أن القضية تعود تفاصيلها إلى شهر أكتوبر حيث تم الاعتداء على موكلته، وتم تحرير محضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية وصولًا إلى الحكم الصادر بحبسه 3 شهور.

يذكر أن خلافات نشبت بين سارة وزوجها نجل الفنان الراحل عبدالله محمود انتهت بتوقف العيش معًا ونيتها برفع دعوى خلع خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر الإثنين الماضي حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم باستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة 27فبراير/شباط المقبل لنظره.

وكانت سارة قد تزوجت من أحمد عبدالله محمود منذ 4 سنوات، وأعلنت الأولى انفصالها عنه دون توضيح ما إذا كان قد تم الطلاق أم لا، وذلك في منشور عبر “فيس بوك” ثم أعلنت رغبتها في إقامة دعوى خلع.