الراقصة نرمين صفر تستفز التونسيّين بصورة فوق قبر

أثارت الراقصة الاستعراضية التونسية، نرمين صفر، غضبًا واسعًا في تونس، بعد نشرها لصورتها وهي جالسة على قبر.

وظهرت صفر، التي اعتادت على إثارة الجدل، وهي ترتدي ملابس غير محتشمة وتجلس على قبر، يقع في محافظة “المهدية ” الساحلية.

واستنكر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه “انتهاكًا لحرمة القبور”، مطالبين الراقصة التونسية بحذف الصورة من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ودعا نشطاء على “فيسبوك” الراقصة الاستعراضية إلى الاعتذار للشعب التونسي علنًا، عمّا بدر منها.

واعتادت نرمين صفر على إثارة الرأي العام التونسي، بمقاطع فيديو وصور تنشرها على صفحتها في “فيسبوك”.

واحتفلت صفر بيوم الجلاء الوطني برقصة مثيرة مكرّرة، على طريقة الاحتفال الأخيرة ذاتها في عيد الجمهورية في يوليو/تموز الماضي، عندما ظهرت مرتدية ملابس بحر وملتحفة الراية الوطنية.

ونشرت نرمين مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، وهي ترقص بفستان أسود قصير، احتفالًا بمناسبة عيد الجلاء، قائلةً: “رقصة عيد الجلاء خروج المستعمر الفرنسي”.

ورغم مواجهتها انتقادات لاذعة، في ظهورها الأول، تصرّ الراقصة التونسية على الظهور بالطريقة ذاتها، التي وصفتها بأنها “أفضل تعبير عن الاحتفال ومشاعر الوطنية”.