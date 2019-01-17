الفنانة شهيرة تكشف إمكانية عودتها للتمثيل بعد اعتزال 20 عامًا (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية شهيرة عن إمكانية عودتها مرة أخرى للتمثيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد 20 عامًا من الاعتزال.

وأشارت شهيرة، في لقاء مع “إرم نيوز”، إلى أنّها تلقت خلال الفترة الماضية عروضًا للعودة للتمثيل، لكنّها اعتبرتها لا ترقى إلى الأعمال التي تعود من خلالها بعد الاعتزال، قائلة: “إذا عُدت سيكون عملًا كبيرًا”.

وعن رأيها في أفضل ممثل شاب من وجهة نظرها، رأت شهيرة أن الفنان أحمد عز جمع بين التمثيل الجيد والنجومية، ويعتبر أفضل الممثلين الشباب حاليًا، لكنّها لم ترَ أن هناك فنانة شابة تستحق هذا اللقب في الجيل الجديد.