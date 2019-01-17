من هو الفنان الكويتي حمد ناصر الذي وافته المنية اليوم؟

غيَّب الموت في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس، الفنان الكويتي حمد ناصر، الذي دخل المجال الفني بمختلف تخصصاته منذ أكثر من 5 عقود، ليصبح من رواد الفن الكويتي في التلفزيون والمسرح، والذي يعتبر أحد المساهمين في نشر الحركة المسرحية في بلاده.

وخاض الفنان الراحل، الذي توفي عن عمر (76) عامًا، تجارب مختلفة في الفن، تنوعت بين التمثيل التلفزيوني والمسرحي والإخراج، إضافة إلى عمله ككاتب وماكيير كويتي خلال سنوات عطائه، التي بدأت في ستينيات القرن الماضي.

وكانت بدايات الراحل في المشاركات المدرسية والأندية الصيفية، ليتم صقل موهبته من خلال دخوله إلى التلفزيون في أول ظهور له عام 1962 في مسلسل (عايلة بوجسوم)، ثم انضمامه في نفس الفترة إلى فرقة المسرح العربي ومشاركته في أولى مسرحياته عام 1969 بمسرحية (الليلة يصل محقان).

وتوالت أعمال الفنان القدير بعدها في المسرح والتلفزيون والسينما، إضافة إلى دخوله عالم الإخراج من خلال مسلسل (بوقتادة وبونبيل) عام 2009، ومن أبرز أعماله: (مسلسل كامل الأوصاف، وزمان الإسكافي، ومسرحية مراهق في الخمسين، وفيلم الفخ).

وتوفي حمد ناصر داخل أحد مستشفيات الكويت؛ بعد صراع مع المرض، ليتم نعيه من قبل عدد من الفنانين والإعلاميين في البلد الخليجي.