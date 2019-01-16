تطور جديد في قضية شيما بطلة كليب “عندي ظروف”‎

جددت محكمة مصرية حبس المطربة “شيما“، بطلة كليب “عندي ظروف”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10872 كشفت قيام صاحب كافية بالمهندسين يدعى “أ. م. ال”، باستقطاب الفتيات بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين لممارسة أعمال منافية للآداب، واستخدامهن في توزيع المواد المخدرة التي يجلبها صاحب الكافية من الخارج على عملائهم بالمكان.

وبعد صدور إذن من النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقار سكنهم والكافيه الذي يعملون به بمنطقة المهندسين، تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط 14 متهمًا ومتهمة من ضمنهم المطربة “ش . ا. ع. ال” داخل كافيه شهير في منطقة المهندسين.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني 2018، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، بقبول استئناف المطربة شيما على حكم حبسها سنتين مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وتخفيف الحكم إلى عام، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ثم أفرجت عنها السلطات بعد قضائها نصف العقوبة في يونيو الماضي، قبل أن تتورط في جريمة أخرى.