المغنية “ريانا” تقاضي والدها بسبب استخدامه علامتها التجارية

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جاء في نص الدعوى أن ريانا "ليس لها أي صلة" بشركة فينتي للترفيه ولكن الشركة تستغل اسمها وتصف نفسها بأنها مرتبطة بريانا.