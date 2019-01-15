اتهموها بـ”الجاسوسية”.. حليمة بولند تشكو منتقدي صورها مع أطفال إسرائيليين

قدمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، شكوى في نيابة الإعلام في بلادها، ضد كل من أساء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اتهامها بالجاسوسية لحساب إسرائيل، لالتقاطها صورًا مع أطفال إسرائيليين.

وقالت حليمة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” إنها قدمت شكاوى ضد المسيئين لها في “السوشال ميديا”.. و”لن يضيع حق وراءه مطالب بإذن الله”.

وسخرت بولند من اتهام أحد متابعيها بالجاسوسية لحساب إسرائيل، معلقة: “جاسوسية مرة واحدة.. عاد شكلك قاعد تتابع مسلسل رأفت الهجان… وتأثرت زيادة”.

وكانت حليمة بولند، قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو عبر حسابها في “سناب شات” خلال التقاطها صورًا تذكارية مع أطفال إسرائيليين وتقبيلهم.

وظهرت حليمة في الفيديو خلال تواجدها في أنطاليا التركية، وهي تقف وخلفها عدد من الأطفال الذين يلتقطون صورًا معها، وسألتهم عن وطنهم فأجابوا أنهم من إسرائيل.