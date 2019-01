اتهموها بـ”الجاسوسية”.. حليمة بولند تشكو منتقدي صورها مع أطفال إسرائيليين

View this post on Instagram

@eremnews @halima.bouland . . أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد نشرها فيديو عبر حسابها في “سناب شات” خلال التقاطها صورًا تذكارية مع أطفال إسرائيليين وتقبيلهم. . وظهرت حليمة بولند في الفيديو خلال تواجدها في أنطاليا، وهي تقف وخلفها عدد من الأطفال الذين يلتقطون صورًا معها، وسألتهم عن وطنهم فأجابوا أنهم من إسرائيل. . وأصيبت الإعلامية الكويتية بصدمة بعد معرفتها بموطنهم ولكنها استمرت بالتصوير، وقبلت الطفلة التي تقف بجوارها. . . #إرم_نيوز #حليمة_بولند #فيديو #سناب_شات #أطفال #إسرائيل #أنطاليا #فيديوهات #فن #نجوم_الفن #مشاهير #israel #halimaboland