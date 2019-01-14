حضن أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات (صورة)

أثار الفنان المصري أحمد السعدني تساؤلات وجدالات؛ بعد نشره صورة تجمعه مع الممثلة التونسية درة، في حفل عيد ميلادها أمس الأحد، واللافت في الأمر طريقة احتضانه لها والتي كانت محل جدل.

وظهر السعدني في الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” وهو يحتضن درة بلف ذراعه حول عنقها، وإرخائها على صدرها، فيما بدت هي ممسكة بيده في لقطت استدعت تعليقات المتابعين بشكل واسع.

وفور نشر الصورة التي علق عليها السعدني قائلًا: “عيد ميلاد سعيد دودو”، انهالت تعليقات متابعيه تسأل عن طبيعة علاقتهما، وهل هناك ارتباط عاطفي بينهما أم لا؟.

وقالت ناشطة باسم “رورو كوين”: “حبيتو بعض ولا إيه”؟، وقالت “biayqbsh”: “متجوزين ولا إيه؟”.

فيما جزم آخرون بأن عناك علاقة عاطفية بينهما وسيتم قريبًا الإعلان عن موعد الزواج، وقال ناشط يدعى عمرو شعبان: “لايقين على بعض أقسم بالله اجوزها يا سعدني”.

وقالت فاتيما دياب: “اسمعوا الكلام بكرة المأذون”، وقال الناشط محمد مجدي: “الحب ولع في الدرة يا سعدية”.

وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بعيد ميلادها الـ39، مع مجموعة من أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، مثل أحمد السعدني وروبي وأمير شاهين والموسيقار هاني مهنا.

يذكر أن الفنانة درة كان لها واقعة مشابهة في مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، بطلها الفنان أحمد الفيشاوي الذي احتضنها بشكل وصفه المتابعون بـ “التحرش” بعدما وضع يده على كتفها ثم احتضنها أمام الكاميرات ما أثار ردود فعل واسعة حينها.