لطفي بوشناق لـ”إرم نيوز”: هذه أجندتي وأحلامي في 2019 (فيديو)

أوضح الفنان التونسي، لطفي بوشناق، أن ما يعرفه الإعلام حوله، لا تتعدى نسبته 20 %، متعهدًا بطرح مفاجآت “في مستوى الحظوة التي يتمتع بها عربيًّا”.

وفي لقاء مع “إرم نيوز” في تونس، أفاد بوشناق أنه لا يتكلم كثيرًا، ومع ذلك حُفرت له صورة صادقة لدى الجمهور التونسي والعربي.

وأكد أن “صدق الرسالة، هو سر نجاح الفنان، والجمهور العربي حساس ويُحسن جيدًا انتقاء الفن الراقي من غيره”.

وشدد أنه “سيظل رافعًا لواء نشر ثقافة السلم في العالم والمحبة بين البشر، ورص صفوف المجتمعات العربية”، وفق تعبيره.

وعن أفق 2019، أكد أنه”متفائل بما يحمله العام الجديد”، كاشفًا عن جولة فنية عربية تقوده إلى بلدان الخليج العربي، وخلالها سيجري تكريمه في إمارة الشارقة أواخر كانون الثاني/يناير الجاري.