حبس ميرهان حسين 14 يومًا في قضية “كمين الهرم”

قضت محكمة مصرية، مساء السبت، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع الفنانة المصرية ميرهان حسين، على حكم حبسها عامين ونصف العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كمين الهرم”.

وجاء قبول المحكمة للاستئناف شكلًا، وفي الموضوع تم تخفيف الحكم المستأنف فيه لأسبوعين عن التهمة الأولى والثانية وبرأتها من التهمة الثالثة.

كما قضت المحكمة بقبول استئناف دفاع ضابطي الواقعة على الحكم الصادر ضدهما بحبسهما 3 أشهر وتغريمهما 20 ألف جنيه عن تهمة الـ”سب والقذف”، وفي الموضوع بتخفيف الحكم المستأنف فيه لأسبوعين.

وكانت محكمة جنح الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف العام، وكفالة 30 ألف جنيه؛ وحبس عاملتها 6 أشهر وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما قضت بحبس ضابطي الواقعة 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما.

يذكر أن النيابة العامة أحالت مريهان إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها “رفيقة.ب” بتهمة المشاركة في الاعتداء على موظف عام، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة المصرية وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم “م.ت” و”إ.ب”، فضلًا عن أقوال السجينات المحتجزات مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذي تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ”هتك عرض”، بينما أكد وجود بعض الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدي الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن ميرهان تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم الذي أجرى توقيع الكشف الطبي على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب في مناطق متفرقة من الجسد.