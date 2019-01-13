خالد يوسف يقر بالخلاف مع عمرو سعد ويكشف عن “السر 21” (فيديو)

كشف المخرج المصري خالد يوسف، عن أنه يستعد لتصوير فيلم جديد يحمل اسم “السر 21” من إنتاج أحمد السبكي وتأليف ناصر عبدالرحمن، مشيرًا إلى ابتعاده في الفترة الأخيرة عن تقديم أفلام ذات خلفية سياسية بشكل مؤقت.

وقال يوسف لـ”إرم نيوز” خلال حضوره حفل توزيع جوائز مؤسسة “وشوشة” الإعلامية لاختيار النجوم الأفضل في 2018، إن “قراره بعدم التعاون مع الفنان عمرو سعد بعد فيلم كارما نهائي، ولا يحب مناقشته في وسائل الإعلام”.

وكان المخرج المصري قد أعلن منذ فترة عدم تعاونه مع الفنان عمرو سعد لأسباب لم يفصح عنها.

وعن رأيه في فيلم “كارما” وعدم تحقيقه النجاح المطلوب، أفاد يوسف بأنه “من الأفلام المتميزة والقوية لكنه لم يحقق النجاح الجماهيري في السينما، لكن عند عرضه على شاشات التلفزيون سيحقق النجاح المنتظر”.