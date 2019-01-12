بعد تسريب صورتها بين أحضانه.. ياسمين الخطيب تعترف بزواجها من خالد يوسف

خرجت المذيعة المصرية ياسمين الخطيب، عن صمتها لكشف تفاصيل جديدة حول صورتها التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وهي بين أحضان البرلماني والمخرج خالد يوسف.

وكتبت “ياسمين” منشورًا عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” قالت فيه:”منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحدًا سوى عائلتي”.

وأضافت:”فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان، وآلمني – جدًا – ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مرارًا أن الزواج عهد لا عقد.. عهد شرطه الحب، وليس عقدًا شرطه المهر”.‬

وتابعت:”‫ولما ازدادت الشائعات رواجًا، اضطُررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على فيسبوك”.‬

‫توضيحمنذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل… Posted by ‎Yasmine El-khateib ياسمين الخطيب‎ on Saturday, January 12, 2019

وأردفت الخطيب:”‫كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالًا لعصر من العشق الكبير، وحرصًا على ما تبقى من الود والاحترام”.

واستطردت الكاتبة المصرية المثيرة للجدل:”‫اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا، ويعبث بمصائرنا، ضاربًا بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بخالد يوسف‬ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين”.

وأردفت:”‫فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، إنما يُسيء لناشريها”.

وكانت صورة ياسمين وخالد يوسف، قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداولها على نطاق واسع، ما دفع المذيعة المصرية للخروج عن صمتها لإنهاء حالة الجدل، ودحض الشائعات.