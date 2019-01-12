لهذا السبب‎.. الشرطة تعتقل شقيق ميغان ماركل

ألقي القبض على توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل؛ بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

وتم القبض على توماس، البالغ من العمر 52 عامًا، في مدينة غرانتس باس بولاية أوريغون على يد شرطة الولاية الساعة 1:33 من صباح يوم الجمعة.

وبحسب سجل الشرطة، كان ماركل “مخمورًا بشكل واضح”، وأجرى الضابط الذي ألقى القبض عليه اختبارًا قياسيًا لرصانته، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم نقله إلى مركز للتخلص من السموم، حيث وجد أنه يمتلك مستوى BAC بنسبة 11%، وتشير السجلات إلى أنه تم سحب سيارته “تشيفي سيلفرادو” الخضراء منه.

وكانت الصحيفة، قد كشفت في وقت سابق، أن توماس ماركل وخطيبته دارلينج بلونت سيتزوجان في مارس /آذار المقبل.

وكان الزوجان معًا لأكثر من عامين، ولكنهما عانيا من العديد من الحوادث المتعلقة بالكحول والمشاجرات، وكانت قد ألقت الشرطة الأمريكية القبض على بلومنت بتهمة ضرب خطيبها وشتمه.

وسرعان ما تم التوفيق بينهما في وقت لاحق وتوسلا إلى القاضي لحل الموضوع، وأبلغ محامي المقاطعة ميشيل إنفيلد في نوفمبر أن الزوجين يرغبان في أن يجتمعا معًا، وأنهما قد توقفا عن التدخين، فضلًا عن الخضوع للعلاج.