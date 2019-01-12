بعد قرار حبسها.. المحكمة تمنح داليا البحيري فرصة للتصالح مع الضرائب

منحت محكمة مصرية، اليوم السبت، الفنانة داليا البحيري مهلة، حتى 16 فبراير/ شباط المقبل، لإتمام التصالح مع مصلحة الضرائب وذلك عقب تقديمها استئنافًا على قرار حبسها عامين، لاتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية.

وأكدت المحكمة أنه تم فحص جميع إيرادات البحيري خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قد قضت بالسجن لمدة عامين ضد الفنانة داليا البحيري، على خلفية اتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

وأحالت نيابة التهرب الضريبي، ملف اتهام داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها بالقرار السابق، في ظل عدم التزامها بتسديد المبالغ المستحقة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب.