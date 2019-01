بعد عبدالله بهمن.. عيسى المرزوق يتمنى السفر مع ياسمين صبري (فيديو)

View this post on Instagram

#صالح_الراشد: منو تختار يسافر معاك #عيسى_المرزوق: #يسمين_صبري أحسها تونس بالسفر #عيسى_المرزوق ضيف الرحله الثانيه #the_plane على هوا قناة @atvkw @essa_almarzoug مسافرينا الكرام #اربطوا_الاحزمه ونوصل كلنا بالسلامه معاي انا #كابتن #صالح_الراشد لمشاهدة الحلقات الكاملة على يوتيوب Www.youtube.com/atvkuwait تردد قناة atv Nillesat 11555 V ????‍✈️✈️✈️ #الكويت