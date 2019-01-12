بعد عبدالله بهمن.. عيسى المرزوق يتمنى السفر مع ياسمين صبري (فيديو)

أعرب الفنان الكويتي عيسى المرزوق عن أمنيته السفر برفقة الفنانة المصرية ياسمين صبري، منتقدًا “العادات المجتمعية التي تحظر مرافقة النساء في السفر”.

وجاء حديث المرزوق في معرض “إجابته على سؤال الإعلامي صالح الراشد بشأن إذا كان يملك تذكرة سفر سيختار من لكي يرافقه في رحلته”.

وأضاف “أختار ياسمين صبري، أحسها تونس في السفر.. إحنا في مجتمعنا ما يصير ترافق بنت لأن ما تربينا إننا نرافق حريم إلا لو زملاء في الدوام”.

واعتبر المرزوق أن شخصيته أصبحت أكثر نضوجًا وواقعية عن الفترة التي كان يعيشها من قبل، قائلًا: “وايد نضجت في آخر فترة.. أحس أني شبعت وعقلي صار في راسي.. يعني مرة سافرت لندن أسبوع نمت منهم 4 أيام”.

وأكد الفنان الكويتي، بأن أهم شيء في الحياة بالنسبة له، هو “القناعة والرضى النفسي”، مبينًا بأن

“الفلوس هي وسيلة للوناسة والسعادة ومهمة حق كل شخص.. وكل إنسان قاعد بيشتغل عشان يجيب فلوس ويقدر ياكل ويشتري ويعيش”.

يذكر أن الفنان الكويتي عبدالله بهمن، صرح في مقابلة ببرنامج “في الصميم” على قناة “ATV” بأنه يحب جمال ياسمين صبري ومعجب بها، ولكنه لم يتقدم لها.

وأوضح أن موضوع تقدمه لخطبة الفنانة المصرية ياسمين صبري كان مجرد مزحة و”غشمرة” خلال ظهوره بث مباشر “لايف” عبر صفحته على تطبيق “سناب شات”، حيث تم تهويلها بشكل كبير رغم أنها غير حقيقية.

ونفى الفنان الكويتي ما يروج له بأن تكون “صبري” أدرجته ضمن قائمة الأشخاص المحظورين، بعد رفضها الارتباط به، مبينًا بأن ذلك لا يمت للواقع بصلة.