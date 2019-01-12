بالفيديو.. الفاشينيستا عهود العنزي ترد على انتقادات ترويجها لـ”أحمر شفاه”

خرجت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي عن صمتها، للرد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب نشرها مقطع فيديو أثناء الترويج لمنتج “أحمر شفاه” عبر حساباتها على السوشال ميديا.

وقالت عهود، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “الواحد دايما يقول الحمد لله.. وإذا رب العالمين كاتبلك شيء في رزقك وشيء إنت مكتوب حقك والله لو تقف الدنيا كلها قدامك هذا رزقك”.

وتابعت: “على قدم تاريخ ماك مانباعت هالكمية في أقل من يوم في تاريخ ماك كله.. يعني فريق ماك في نيويورك كله قاعد يدق مصدومين من حجم المبيعات”.

واختتمت حديثها، قائلة: “ومن أنواع الرزق أن يضع الله لك قبولا في قلب كل من يراك”.

وكانت مقاطع فيديو نشرتها الفاشينيستا الكويتية، عهود العنزي، عبر حساباتها في مواقع التواصل، تكشف عن منتجها التجميلي الخاص بها “أحمر شفاه”، وتهافت الفتيات للحصول عليه، بموجة غضب واستنكار واسعين بين ناشطين.

وروّجت الفاشينيستا لقلم حمرة خاص بها، برعاية شركة “ماك” للمستحضرات التجميلية، حيث ظهرت في حفل ترويجها له في محلات “ماك” بأحد مراكز التسوق، وقامت بتوزيعه مجانًا.