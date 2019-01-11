هجوم على المغني المغربي حاتم عمور بسبب سعد لمجرد (فيديو)

تعرض المغني المغربي حاتم عمور لهجوم من النشطاء المغاربة، خصوصا جمهور سعد لمجرد، بعدما صرح في برنامج على قناة تونسية، إنه ساعد لمجرد في بداياته، كان أسبق منه إلى الأغاني بالطابع الخليجي.

حيث كان الجمهور المغربي يعتبر حاتم عمور وسعد لمجرد متنافسين على صدارة الأغنية المغربية الشبابية في اللون الذي يؤديانه، قبل أن يعلو نجم لمجرد في العالم العربي، ويحقق أرقاما قياسية في نسب المشاهدة.

وظهرت أولى معالم المنافسة، عندما أصدر لمجرد أغنيته “أنت معلم”، فجاءت بعدها أغنية حاتم “أنا الأول”.

إلا أن حاتم عمور كان من بين الحاضرين في أول وقفة احتجاجية نظمت أمام السفارة الفرنسية بالدار البيضاء، لمساندة سعد لمجرد بعد اعتقاله بسبب ملف الاغتصاب الأول، كما أنه أقر في آخر حلقات برنامج “عبدلي شوتايم” على القناة التونسية التاسعة، إنه ليس سبب نجاح لمجرد بل الأرزاق، وعوامل أخرى من بينها عمله ومثابرته والكاريزمة التي يتميز بها.

لكن ذلك لم يشفع للمغني المغربي، وعرضه لهجوم قوي على مواقع التواصل، خصوصا بسبب اللهجة التي تحدث بها، وهي أقرب إلى المصرية ، علما أن التونسيين يفهمون اللهجة المغربية جيدا حسب بعض التعليقات.

ورغم المشاكل القانونية التي تحيط بسعد لمجرد، ما يزال يحظى بشعبية في المغرب، لا سيما بين جمهور الشباب الذين يعتبرون ما يمر منه مجرد محنة سببها المخدرات أو طيش الشباب، وقد تجاوزت أغنيته الأخيرة “بدك ايه” الـ 15 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع.