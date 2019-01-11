احتفى عدد كبير من عشاق الموسيقى في السعودية، مساء الجمعة، بالموسيقار المصري والعالمي، عمر خيرت، بعد أن أحيا حفلًا موسيقيًا جماهيريًا ضمن الفعاليات الفنية لمهرجان “شتاء طنطورة” الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا، شمال البلاد.
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@eremnews . . شدهم بـ”افتتاحية مصرية”.. السعوديون يحتفون بالموسيقار عمر خيرت في مهرجان “شتاء طنطورة” . . احتفى عدد كبير من عشاق الموسيقى في السعودية، مساء الجمعة، بالموسيقار المصري والعالمي، عمر خيرت، بعد أن أحيا حفلًا موسيقيًا جماهيريًا ضمن الفعاليات الفنية لمهرجان “شتاء طنطورة” الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا، شمال البلاد. وشهد الحفل، المقام على مسرح معد خصيصًا لفعاليات المهرجان في نسخته الأولى، تفاعلًا لافتًا من الحضور، أجبر الموسيقار المعروف وفرقته على الوقوف أكثر من مرة لتحية الجمهور الذي صفق بحرارة عقب كل مقطوعة. وبدأ ضيف السعودية في ثاني حفل له بالمملكة بعزف مقطوعته الموسيقية الشهيرة “افتتاحية مصرية”، وسط إنصات تام من الحضور قبل أن يبدأ التصفيق مع انتهاء المعزوفة لدى عشاق الموسيقار المصري واسع الشهرة. . . #إرم_نيوز #السعودية #عمر_خيرت #مهرجان #شتاء_طنطورة #موسيقار #موسيقى #حفل #جمهور #جمهور_السعودية #تفاعل #ثقافة #فن #فنون #مهرجانات #مسرح #افتتاحية_مصرية #منوعات #لايك #لايكات #أخبار
وشهد الحفل، المقام على مسرح معد خصيصًا لفعاليات المهرجان في نسخته الأولى، تفاعلًا لافتًا من الحضور، أجبر الموسيقار المعروف وفرقته على الوقوف أكثر من مرة لتحية الجمهور الذي صفق بحرارة عقب كل مقطوعة.
وبدأ ضيف السعودية في ثاني حفل له بالمملكة بعزف مقطوعته الموسيقية الشهيرة “افتتاحية مصرية”، وسط إنصات تام من الحضور قبل أن يبدأ التصفيق مع انتهاء المعزوفة لدى عشاق الموسيقار المصري واسع الشهرة.
بداية راقية ومميزة لحفل الموسيقار عمر خيرت..????
@WinterAtTantora #عمر_خيرت_في_العلا #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/AD4dyqdw7x
— MBC1 (@mbc1) January 11, 2019
وساهم نقل الحفل تلفزيونيًا عبر شاشتي “إم بي سي” و “روتانا خليجية” واسعتي الجماهيرية، في إكساب السهرة الموسيقية جمهورًا أكبر من الحضور في مسرح الفعاليات، وسط احتفاء مماثل بمعزوفات الفرقة المصرية وقائدها عمر خيرت، انعكس بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي.
#فيديو
الموسيقار #عمر_خيرت يبدأ حفله بمهرجان #شتاء_طنطورة بمقطوعة (افتتاحية مصرية)..
تابعوا حفل #عمر_خيرت_في_العلا على الهواء مباشرة عبر #خليجية pic.twitter.com/I3PHA3LrT0
— خليجية (@Khalejiatv) January 11, 2019
بداية مهيبة لحفل الفنان الكبير #عمر_خيرت على مسرح #مرايا الليلة ضمن فعاليات #شتاء_طنطورة#عمر_خيرت_في_العلا pic.twitter.com/VyyKbVAyUZ
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 11, 2019
الاسطورة والعبقرى والمبدع
اينما وجد يزيد الحفل جمالا
الموسيقى اصل اللغات والغة الحب والسلام#عمر_خيرت_في_العلا
— Mamdouh (@alasfour60) January 11, 2019
وحضر الحفل عدد من نجوم الفن المصري بدعوة رسمية من إدارة المهرجان، بينهم الفنانون حسين فهمي وماجدة زكي وأحمد فهمي وهيثم شاكر وهشام عباس ورجاء الجداوي ومصطفى خاطر وهالة صدقي وأحمد بدير.
رحبت #العلا اليوم بالوفد المصري الذي ضم نخبة من الفنانيين والإعلاميين القادمين من أرض الحضارة، حيث زاروا عددا من الأماكن السياحية والتاريخية في #العلا ضمن فعاليات #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/Ae1rUxUFZy
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 11, 2019
وتقام النسخة الأولى من مهرجان “شتاء طنطورة” في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وتمتد فعاليات المهرجان بين الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.
وتقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع، وشارك فيها لحد الآن الفنان محمد عبدة والفنانة ماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، ومن المقرر أن يشارك في الأيام الباقية من المهرجان عازف البيانو الصيني لانج لانج، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي ياني.
#عمر_خيرت_في_العلا لاتعليـــــق ???????????????????????????????? pic.twitter.com/E78UEjWRI9
— Mercury. ???????? ⬅️ ❤️ (@al3almi75) January 11, 2019
سلطنه على mbc #عمر_خيرت_في_العلا
— محمد الغامدي???????? (@mhfb9262) January 11, 2019
#عمر_خيرت_في_العلا ممتع … كانك في حلم pic.twitter.com/UBeuceplE2
— mzawawyⓂ️ (@mzawawy3sf) January 11, 2019