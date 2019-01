View this post on Instagram

شدهم بـ"افتتاحية مصرية".. السعوديون يحتفون بالموسيقار عمر خيرت في مهرجان "شتاء طنطورة" . . احتفى عدد كبير من عشاق الموسيقى في السعودية، مساء الجمعة، بالموسيقار المصري والعالمي، عمر خيرت، بعد أن أحيا حفلًا موسيقيًا جماهيريًا ضمن الفعاليات الفنية لمهرجان "شتاء طنطورة" الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا، شمال البلاد. وشهد الحفل، المقام على مسرح معد خصيصًا لفعاليات المهرجان في نسخته الأولى، تفاعلًا لافتًا من الحضور، أجبر الموسيقار المعروف وفرقته على الوقوف أكثر من مرة لتحية الجمهور الذي صفق بحرارة عقب كل مقطوعة. وبدأ ضيف السعودية في ثاني حفل له بالمملكة بعزف مقطوعته الموسيقية الشهيرة "افتتاحية مصرية"، وسط إنصات تام من الحضور قبل أن يبدأ التصفيق مع انتهاء المعزوفة لدى عشاق الموسيقار المصري واسع الشهرة.