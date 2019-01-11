شدهم بـ”افتتاحية مصرية”.. السعوديون يحتفون بالموسيقار عمر خيرت في مهرجان “شتاء طنطورة”

احتفى عدد كبير من عشاق الموسيقى في السعودية، مساء الجمعة، بالموسيقار المصري والعالمي، عمر خيرت، بعد أن أحيا حفلًا موسيقيًا جماهيريًا ضمن الفعاليات الفنية لمهرجان “شتاء طنطورة” الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا، شمال البلاد.

وشهد الحفل، المقام على مسرح معد خصيصًا لفعاليات المهرجان في نسخته الأولى، تفاعلًا لافتًا من الحضور، أجبر الموسيقار المعروف وفرقته على الوقوف أكثر من مرة لتحية الجمهور الذي صفق بحرارة عقب كل مقطوعة.

وبدأ ضيف السعودية في ثاني حفل له بالمملكة بعزف مقطوعته الموسيقية الشهيرة “افتتاحية مصرية”، وسط إنصات تام من الحضور قبل أن يبدأ التصفيق مع انتهاء المعزوفة لدى عشاق الموسيقار المصري واسع الشهرة.

وساهم نقل الحفل تلفزيونيًا عبر شاشتي “إم بي سي” و “روتانا خليجية” واسعتي الجماهيرية، في إكساب السهرة الموسيقية جمهورًا أكبر من الحضور في مسرح الفعاليات، وسط احتفاء مماثل بمعزوفات الفرقة المصرية وقائدها عمر خيرت، انعكس بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي.

الاسطورة والعبقرى والمبدع

اينما وجد يزيد الحفل جمالا

الموسيقى اصل اللغات والغة الحب والسلام#عمر_خيرت_في_العلا — Mamdouh (@alasfour60) January 11, 2019

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن المصري بدعوة رسمية من إدارة المهرجان، بينهم الفنانون حسين فهمي وماجدة زكي وأحمد فهمي وهيثم شاكر وهشام عباس ورجاء الجداوي ومصطفى خاطر وهالة صدقي وأحمد بدير.

رحبت #العلا اليوم بالوفد المصري الذي ضم نخبة من الفنانيين والإعلاميين القادمين من أرض الحضارة، حيث زاروا عددا من الأماكن السياحية والتاريخية في #العلا ضمن فعاليات #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/Ae1rUxUFZy — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 11, 2019

وتقام النسخة الأولى من مهرجان “شتاء طنطورة” في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وتمتد فعاليات المهرجان بين الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وتقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع، وشارك فيها لحد الآن الفنان محمد عبدة والفنانة ماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، ومن المقرر أن يشارك في الأيام الباقية من المهرجان عازف البيانو الصيني لانج لانج، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي ياني.