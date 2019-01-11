فنان كويتي ينجو من حادث سير مروع (صور)

كشف المخرج والفنان الكويتي محمد الحملي عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، عن تعرضه لحادث سير مروع، ونجاته منه.

وأرفق “الحملي” عدة صور تعكس آثار الحادث على سيارته من نوع “بي ام دبليو”، حيث تهشمت واجهتها بشكل شبه كامل، كما أظهرت الصور انفتاح الوسادة الهوائية التي تقي من الصدمات.

وكتب الفنان الكويتي في تعليق: “هي لحظة تمر بثانية واحدة كفيلة بأن تغير حالتك، قدر الله وبما شاء فعل والحمد لله بالحديد ولا فيني، مو حلو مشهد الإيرباق”.

ووقعت حادثة السير قبل عدة أيام فقط من عيد ميلاد “الحملي”، الذي يصادف 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتزوج الفنان الكويتي من خارج الوسط الفني ولديه 3 أبناء (ولدان وبنت).