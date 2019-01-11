فستان رانيا يوسف الـ”هوت شورت” يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية

وضعت جامعة سوهاج المصرية، سؤالًا في امتحان الصحافة بمادة الإعلام المتخصص، حول “هوت شورت” الفنانة المصرية رانيا يوسف الذي أطلت به خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وجاء في نص السؤال: “تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثًا غريبًا أثار الرأي العام”.

ويظهر في ورقة الأسئلة التي تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقرة تتحدث عن فستان رانيا الذي أثار الرأي العام، تضمنت 5 أسئلة حول كيفية التغطية الصحفية للحدث، وكتابة أسئلة تقليدية حال إجراء حوار معها.