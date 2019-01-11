بالفيديو.. حليمة بولند تثير جدلًا واسعًا بعد التقاطها صورًا مع أطفال إسرائيليين

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو عبر حسابها في “سناب شات” خلال التقاطها صورًا تذكارية مع أطفال إسرائيليين وتقبيلهم.

وظهرت حليمة بولند في الفيديو خلال تواجدها في انطاليا وهي تقف وخلفها عدد من الأطفال الذن يلتقطون صورًا معها، وسألتهم عن وطنهم فأجابوا أنهم من إسرائيل.

وأصيبت الإعلامية الكويتية بصدمة بعد معرفتها بموطنهم ولكنها استمرت بالتصوير، وقبلت الطفلة التي تقف بجوارها، مؤكدة أن “الأطفال أيًا كانت جنسيتهم فهم أحباب الله”.

وعلقت حليمة بولند على الفيديو، قائلة: “جوني يتصورون معاي ولما سألتهم من وين صدموني وقالولي من إسرائيل.. بس الأطفال أحباب الله شنو ما كانت جنسياتهم أو بلدانهم”.

وانتقد عدد من متابعي حليمة بولند موقفها من الأطفال الإسرائيلين، بل واتهموا الكويتيات بالترويج للتطبيع مع إسرائيل بعدما قامت مواطنتها الإعلامية فجر السعيد بالظهور في مقابلة على قناة إسرائيلية.

بينما رأى آخرون أن موقفها “عاقل ومتزن وكان من الصعب أن ترفض التصوير مع الأطفال بعد معرفتها بجنسيتهم”.

وعلق أحد النشطاء علي الفيديو، قائلًا: “أول مره تتصرف تصرف يعجبني”، بينما قال ناشط آخر: “الكويت يلمحون بالتطبيع”.